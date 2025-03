Quer ver um filme? Descubra as grandes estreias da semana

O drama "On Falling" co-produzido entre Portugal e Escócia e o filme de ação "Um Trabalhador Implacável" com Jason Statham são as grandes estreias desta quinta-feira nos cinemas portugueses.

Realizado por Laura Carreira, "On Falling" fala de uma portuguesa emigrada na Escócia, interpretada pela atriz Joana Santos, que trabalha de forma precária num armazém em Glasgow.

Numa entrevista à Renascença, a realizadora diz que pretendeu mostrar um “trabalho invisível que muitas vezes é feito por emigrantes”.

Já "Um Trabalhador Implacável" é o mais recente trabalho de Jason Statham. O ator - autêntico especialista em filmes de ação - junta-se ao realizador David Ayer para contar a história de um soldado reformado obrigado a deixar a vida na construção civil para salvar a filha do seu patrão de traficantes.

O elenco inclui, ainda, David Harbour (o Hopper de "Stranger Things") e Michael Peña. Apontar, igualmente, que o argumento foi escrito por Sylvester Stallone - que também é produtor executivo da longa-metragem.

Esta quinta-feira, 27 de março, estreia também o filme de animação "Diplodocus: O Pequeno Dinossauro", sobre um dinossauro que parte numa aventura para salvar os seus pais que desapareceram em circunstâncias misteriosas.

Quem pretende ver algo mais adulto e violento pode ver "Wake Up - A Caça", um filme de terror sobre um segurança de uma loja de imobiliário que decide caçar e matar assaltantes que tentam roubar durante a noite.

Nem todas as superfícies de cinema têm exibições dos mesmos filmes. Os horários e as sessões disponíveis ao longo da semana têm de ser consultados nas respetivas plataformas e bilheteiras.