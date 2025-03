Apple “vende” computador da série “Severance”

Em parceria com a Apple, na aba de compra dos computadores da marca, surge uma aba de para compra do “Lumon Terminal Pro” e um vídeo que mostra como a série foi editada usando de um MacStudio.

Quando aberto, entra o computador com uma mensagem bem ao estilo da série: “Saudações. Sentimo-nos felizes por vos trazer um filme que detalha a arte de montar imagens em movimento tendo em vista a criação de uma resposta emocional. Se durante a sua visualização tiver experienciado sentimentos de calor humano, um aumento dos batimentos cardíacos, ou transpiração, não fiqueis alarmados. Pelo contrário, regozijai-vos! Como foi inspirado com sucesso. Salvé Kier”.

Ao mesmo tempo, nesta quarta-feira, em Londres, os atores principais da série, incluindo Adam Scott, Tramell Tillman e Britt Lower, fizeram uma aparição junto com os balões azuis com o rosto do protagonista Mark S.

“Severance” é uma série estreada na Apple TV+, em 2022 ,que acompanha a história de um grupo de funcionários da empresa de biotecnologia Lumon, submetidos a um procedimento cirúrgico chamado “severance”. Esse procedimento permite separar as memórias pessoais das do local de trabalho, sendo ativadas a cada entrada ou saída do emprego e resultando em duas personalidades diferentes para cada pessoa.

A segunda temporada já se encontra completa no serviço de streaming da Apple.