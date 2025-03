Corpos de Gene Hackman e Betsy Arawaka continuam por reclamar

Passado um mês desde a morte do ator norte-americano Gene Hackman e da sua esposa Betsy Arakawa, os corpos ainda não foram reclamados pelos familiares, avança o site TMZ.

Além de não haver ainda data para o funeral, não se sabe também por que é que os corpos não foram até agora reclamados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Instituto de Medicina Legal do Novo México, contactado pela publicação, refere que o nome de Hackman e de Betsy permanecem na lista do instituto, que é atualizada todas as segundas-feiras.

Gene Hackman e Betsy Arawaka, pianista de 63 anos, foram encontrados mortos na sua em Santa Fé pelas autoridades norte-americanas a 27 de fevereiro.

O ator, de 95 anos, foi vencedor de dois Óscares: Melhor ator em 1971, por “Os Incorruptíveis Contra a Droga”, e Melhor Ator Secundário em 1992, por “Imperdoável” - além de ter sido nomeado pela sua prestação em outros filmes como "Bonnie e Clyde", "Choque de Gerações" e "Mississipi em chamas". Venceu também dois prémios BAFTA e quatro Globos de Ouro.



Para os fãs de banda-desenhada de super-heróis, Gene Hackman ficou conhecido pelo seu papel com Lex Luthor nos filmes “Superman” (1978), “Superman II” (1980) e “Superman IV: The Quest for Peace” (1987).