James Arthur esgota concerto em Portugal e abre segunda data

O concerto de James Arthur para 17 de novembro, no Campo Pequeno, em Lisboa, está esgotado, segundo anunciou a promotora.

Para quem é fã do artista britânico e ainda não conseguiu bilhete vai ter agora uma nova oportunidade: A Everything is New abriu uma segunda data - para 16 de novembro.

Os preços para os bilhetes regulares variam entre os 30 e os 50 euros. Os bilhetes VIP custam entre 130 e 135 euros.

Os bilhetes já estão à venda nos lugares habituais.

Os espetáculos de James Arthur estão enquadrados na "The Pisces World Tour". Na semana passada, a 21 de março, o músico lançou o seu mais recente disco "Pisces".