​Modelo original do E.T. de Steven Spielberg vai a leilão em Nova Iorque

Um modelo original do E.T. criado para o filme de culto de Steven Spielberg "E.T., o Extraterrestre" está a ser leiloado pela casa de leilões Sotheby's.

A peça é da coleção pessoal do artista italiano de efeitos especiais Carlo Rambaldi, três vezes vencedor de um Óscar pelo seu trabalho em "Dune", de David Lynch, "Close Encounters of the Third Kind", de Steven Spielberg, e "King Kong", de John Guillermin, de 1976, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Estimado entre os 600.000 e os 900 mil dólares (entre 550.000 e 831.000 euros, à taxa de câmbio atual), este modelo, com pouco mais de um metro de altura, foi um dos três utilizados por Steven Spielberg no seu filme de 1982.

"Este modelo incorpora a arte de uma era passada, antes de os efeitos especiais gerados por computador se terem estabelecido. Uma peça icónica de nostalgia na história de Hollywood", frisou Cassandra Hatton, da Sotheby's.

Um boneco de ação utilizado no filme foi leiloado pela casa americana Julien's e Turner Classic Movies por 2,6 milhões de dólares (2,45 milhões de euros) em dezembro de 2022.

Um modelo do alienígena foi também vendido por 125 mil dólares (117 mil euros).

Uma vez definida a aparência do E.T., Carlo Rambaldi desenhou vários torsos e cabeças do extraterrestre.

Outros artigos da coleção de Carlo Rambaldi estão também a ser leiloados pela Sotheby's, incluindo dois modelos de vermes da areia utilizados no filme "Dune", de David Lynch.

A venda "online" termina em 3 de abril.