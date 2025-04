iOS 18.4 . Apple Intelligence chega à Europa e traz novas funções

Após atrasos de meses devido às imposições legais colocadas pela União Europeia, o Apple Intelligence chega à Europa. Com a chegada do iOS e do iPadOS 18.4, os utilizadores europeus dos telemóveis e tablets da tecnológica americana podem pela primeira vez usar as funções de inteligência artificial (IA) prometidas aquando do lançamento do Iphone 16. No entanto, as atualizações para tornar a Siri, a assistente virtual, mais inteligente foram adiadas para 2026.

Segundo uma nota publicada pela empresa, o seu serviço de IA passará a estar disponível em novas línguas como francês, alemão, italiano, português do Brasil e espanhol.

Ao nível de novas funcionalidades do Apple Intelligence, a atualização promete instaurar a função de notificações prioritárias, que permite dar destaque para as notificações mais urgentes. Esse conjunto de notificações são colocadas num cartão no topo da pilha, no ecrã principal. Foram feitas também atualizações no Image Palayground, um serviço de geração de imagens, com a adição do estilo sketch, na qual podem ser criadas imagens como se fossem rabiscos. No caso do Mac, foi instalada a função de Memory movie, na qual a IA constrói um vídeo usando fotos da galeria através de uma descrição.

Na mesma nota, a Apple anuncia também a chegada de algumas funções de inteligência artificial para os seus óculos de realidade virtual, o Apple Vision Pro. Agora, os utilizadores dos óculos podem criar, rever e fazer sumários com as ferramentas de texto, gerar imagens no Image Playground e criar emojis no Genmoji.

De acordo com o “9To5Mac”, a atualização dá conta também de mudanças na aplicação de fotos, bem como a correção de erros. Foram adicionados novos filtros que mostram ou escondem imagens não inseridas num álbum ou sincronizadas com um computador ou Mac, além de ser possível reorganizar ficheiros por tipos de formato. Os álbuns podem ser classificados por data de modificação e passa a ser possível também desativar as coleções de fotos “vistas recentemente” ou “partilhadas recentemente”.

Ao nível dos erros corrigidos, destaque para a melhoria nas sugestões de pesquisa no Safari, um assistente de configuração para facilitar a tarefa dos pais em criar uma conta para os filhos com predefinições em função da idade da criança e a possiblidade de dar pausa no download de uma aplicação ou atualização e retomá-la sem a necessidade de um recomeço do processo. Ainda sobre aplicações, foi incluído na App Store resumos das críticas dos utilizadores para trazer mais informações sobre cada aplicação.