Vêm aí quatro filmes dos The Beatles, um por cada músico

Vêm aí quatro filmes dedicados aos The Beatles. Pode parecer muito, mas isso é porque cada longa-metragem será centrada num elemento diferente da banda.

Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison e Barry Keoghan como Ringo Starr. São estes os atores principais que irão compor o elenco para quatro filmes sobre a história da famosa banda britânica, a estrearem todos em abril de 2028, mas em dias distintos.

“The Beatles- A Four-Film Cinematic Event”, será um conjunto de filmes biográficos com a realização de Sam Mendes (vencedor de Óscar em 2000 por "Beleza Americana"). O anúncio das quatro obras que apresentam a perspetiva de cada membro da banda sobre a sua própria jornada foi feito pelo próprio cineasta esta terça-feira. Em todos os filmes, Sam Mendes terá autorização para usar a discografia da banda.

“Eles são quatro seres humanos muito diferentes. Talvez isto seja a chance de entender cada um deles de forma mais profunda. Mas, juntos, todos os quatro filmes vão contar a história da maior banda da história”, refere o realizador no anúncio feito na convenção "CinemaCon", que se realiza esta semana, em Las Vegas.

De acordo com a revista “Variety”, Sam Mendes tinha pensado, inicialmente, no projeto como uma minissérie, contudo optou pela produção de várias longa-metragens biográficas com medo de que “a história fosse demasiado gigantesca para caber num único filme”. Assim, o realizador descreve a experiência como "binge-watching", mas na sala de Cinema.

Fundada em 1960 e em atividade até 1969, ano da sua separação marcada por um último concerto no telhado da gravadora Apple Corps, The Beatles foi uma banda de rock britânica que marcou gerações pelas suas músicas como “Let it Be”, “Hey Jude”, “Yesterday” , “While My Guitar Gently Weeps”, “Help” ou “Yellow Submarine”.

Composta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, a trajetória do quarteto de Liverpool que instaurou a Beatlemania pelo mundo com as suas letras cativantes e mensagens passou por fases variadas, desde o rock mais tradicional com os álbuns “Please Please Me” (1963) ou “A Hard Day’s Night” (1964), até a uma fase mais experimental na fase final da sua carreira, em discos como “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967) ou o “Magical Mystery Tour” (1967), finalizando a sua carreira com os conhecidos “Abbey Road” (1969) e “Let It Be” (1970).

Em 1980, John Lennon foi morto a tiro por Mark Chapman. Em 2001, George Harrison morreu de cancro.

Paul e Ringo são os únicos elementos da banda ainda vivos.