As vidas secretas do Coro Gulbenkian reveladas em documentário

Com a sua câmara ao ombro, Edgar Ferreira seguiu a vida de vários elementos do Coro Gulbenkian criado há 60 anos. Além de coralistas, são médicos, enfermeiros, artistas plásticos, professores ou advogados. É desta massa humana e profissional que se faz o coro.

“Cantando eu muito mal, passei, secretamente a fazer parte do Coro Gulbenkian”, diz a rir Edgar Ferreira, o autor do documentário “Coro”, que estreia quinta-feira nas salas de cinema. O filme revela as vidas paralelas dos elementos que compõem um dos coros portugueses mais conceituados a nível internacional.

No filme surge, ao espetador, um retrato “humano” do Coro Gulbenkian. Vemos desde um artista plástico que desenvolve o seu trabalho em solidão, mas que no coro encontra o trabalho conjunto que lhe falta, até a um médico que assiste vidas no limite e que no coro encontra a redenção.

“Muitas pessoas encontram coisas diferentes no coro. Para alguns será catarse, para outros redenção ou comunhão e a possibilidade de fazer qualquer coisa em grupo. Para outros será a atenção para com o próximo. Acho que isso é muito presente no trabalho do coro em que há esta diluição de vozes, sem perdermos a identidade, mas numa tentativa continua de chegar ao outro.”