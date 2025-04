Da Weasel, Plutonio e Nininho Vaz Maia confirmados no Sol da Caparica

Da Weasel, Plutonio, Dillaz, David Carreira, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio e Lon3r Johny são alguns dos artistas confirmados para o festival O Sol da Caparica, que decorre de 14 a 17 de agosto.

O Sol da Caparica revelou nesta quarta-feira o alinhamento completo da 10.ª edição, que se realiza como é hábito no Parque Urbano da Costa da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, reunindo um cartaz com diversos nomes da música lusófona.

Desde o regresso aos palcos que os Da Weasel pensavam fazer um concerto na zona onde "nasceram", surgindo agora como cabeças de cartaz neste festival.

"Estamos em casa e isso é ao mesmo tempo uma grande responsabilidade", referiram, em declarações à agência Lusa.

O alinhamento do palco principal fica completo com as atuações de Julinho KSD no dia 14 de agosto, Richie Campbell a 15 de agosto, Soraia Ramos e Rich e Mendes a 16 de agosto e Bispo a 17 de agosto, último dia do festival.

No palco secundário destacam-se as confirmações de Florito e Sertaneijinho, que atuam a 14 de agosto, Mariana Pereira e Chá de Funk a 15 de agosto, Miguel Luz, Mundo Segundo e DJ Francisco Cunha a 16 de agosto e CarnaFest a 17 de agosto.

Na apresentação d"O Sol da Caparica, que decorreu nesta quarta na Costa da Caparica, André Sardet, diretor artístico do festival, explicou que a edição deste ano apresenta como novidade o Palco Digital, pensado para a nova geração e para quem acompanha as tendências nas redes sociais.

"Este ano conseguimos introduzir um novo palco, o Palco Digital, dedicado ao universo dos influenciadores, algo que ligará ainda mais o festival às gerações mais jovens", disse.

Este novo palco conta com as atuações de Os Primos, a 14 e 17 de agosto, e dos "podcasts" Plágio e Cubinho, a 15 e 16 de agosto, respetivamente.

André Sardet classifica o festival O Sol da Caparica como um evento único e especial e que acontece "num espaço fantástico a dois passos do mar".

Já a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, considerou que um festival com música com artistas de todos os países de língua portuguesa faz todo o sentido num concelho como Almada.

"É sempre uma experiência fantástica. Não apenas pelos artistas, mas também pelo ambiente especial que tem, um festival de famílias e de fraternidade", disse.

O Sol da Caparica é organizado desde 2024 e até 2026 pelo consórcio das empresas Domingo no Mundo e Music Mov, encabeçado por André Sardet e António Gomes, em conjunto com a Câmara Municipal de Almada, recebendo o município uma contrapartida financeira de 123 mil euros, 41 mil por cada ano.

Desde 2014, o evento reúne artistas dos países de língua portuguesa, promovendo a diversidade musical e cultural lusófona.

Os bilhetes para esta edição estão disponíveis na plataforma Blueticket e nos pontos de venda físicos habituais.

O bilhete diário, em 1.ºlote, tem o preço de 23 euros, o passe de dois dias custa 42 euros e o passe geral para os quatro dias está disponível por 68 euros.

Os residentes no concelho de Almada beneficiam de descontos exclusivos, podendo adquirir o passe geral por 66 euros e o pacote família por 153 euros.

Os bilhetes para residentes estão disponíveis na Music Mov, na Charneca da Caparica.