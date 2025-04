José Cid distinguido com Prémio Carreira nos PLAY - Prémios da Música Portuguesa

O músico José Cid foi esta quinta-feira distinguido com o Prémio Carreira dos PLAY - Prémios da Música Portuguesa, numa cerimónia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que premiou também artistas como Dillaz, Slow J, Bárbara Bandeira e Toy.

O Prémio Carreira, decidido pela direção Audiogest, que gere e representa os direitos das editoras multinacionais, nacionais e independentes, que promove os PLAY, foi entregue a José Cid pelo apresentador de televisão Júlio Isidro e pelo Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Júlio Isidro recordou momentos que partilhou com "o amigo" nos últimos 60 anos, antes de ser exibido um pequeno filme sobre a vida e carreira do músico, de 83 anos, responsável por temas como "Ontem, hoje e amanhã", "Cabana junto à praia", "A minha música", "Cai neve em Nova York", "Favas com Xóriço" ou "Como o macaco gosta de banana".

Antes de receber o prémio, já em palco, José Cid começou por fazer um elogio à música portuguesa, mais especificamente à "nova música portuguesa", que "está de grande saúde e recomenda-se".

"Na nossa geração deixámos um legado que vocês souberam muito bem apresentar", afirmou dirigindo-se aos músicos das novas gerações.

Recordando que deverá ser "um dos intérpretes da música portuguesa mais premiados até hoje, ao longo da história da música portuguesa", José Cid recordou "aquele que foi o maior cantor do mundo da sua geração, que já partiu: José Afonso".

Aproveitando o facto de haver na plateia "pessoas da política da Cultura", José Cid sugeriu que José Afonso seja candidatado "a um prémio Nobel da poesia e da música".

Momentos depois, ao receber o prémio das mãos do Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, o músico voltou a apelar: "continuem a lutar pela ideia de que o José Afonso tem que ganhar um Nobel, sempre".

Além do Prémio Carreira, foram entregues na cerimónia, que foi transmitida em direto em vários canais da RTP, de rádio, televisão e online, distinções em 14 categorias.

E o prémio vai para...

Dos mais nomeados nesta edição, a 7.ª, - os "rappers" Plutónio e Dillaz e a banda Capitão Fausto, com três indicações cada - apenas Dillaz levou para casa um PLAY, de Melhor Álbum com "O Próprio".

Os Calema conquistaram, pelo terceiro ano consecutivo, o PLAY de Melhor Grupo, Slow J o de Melhor Artista Masculino, prémio que já tinha vencido na 2.ª e na 6.ª edição, Bárbara Bandeira o de Melhor Artista Feminina, com o qual já tinha sido distinguida no ano passado, e Bluay o de Artista Revelação, prémio que dedicou "a toda a gente que mesmo contra as probabilidades está a vencer".

O Prémio da Crítica, cujo vencedor é escolhido por um painel de jornalistas da área da música, foi para Ana Lua Caiano, por "Vou ficar neste quadrado", álbum de estreia da cantora e multi-instrumentista.

"Ao vivo no CCB - Homenagem a José Mário Branco", de Camané, foi o vencedor na categoria de Melhor Álbum de Fado.

O PLAY de Melhor Álbum de Jazz foi para "Not far from paradise", de Eduardo Cardinho, e o de Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita para "Talkin(g) (a)bout my generation", de Pedro Lima.

"Cavalinho", de Pedro Sampaio e Gasparzinho, venceu o Prémio Lusofonia e "Vou beijar na boca", de Toy, foi considerada a Melhor Canção Ligeira e Popular.

Ao receber o PLAY, Toy recordou que o último prémio que recebeu na RTP - que está a transmitir a cerimónia em direto - foi em 1990, no Festival da Canção.

"Gostava de ter mais prémios, mas para poder trocar todos pela paz na Palestina e pela Paz na Ucrânia", afirmou.

Na categoria de Melhor Videoclipe venceu "Laurinda", dos Karetus, com Vitorino e iolanda, realizado por Aidan Kless.

Na única categoria cujo vencedor é escolhido pelo público, a de Canção do Ano, a vencedora foi "Garota", tema de Maninho que conta com a participação de Marisa Liz.

A cerimónia da 7.ª edição dos PLAY contou com várias atuações, entre as quais de Bárbara Bandeira, que apresentou pela primeira vez ao vivo vários temas do recém-lançado EP "Lusa: ato I" e dos Calema.

A guitarrista Marta Pereira da Costa apresentou-se com os fadistas Lina e Marco Rodrigues, os Toka & Dança, com Toy, 4 Mens e Rui Bandeira, e Mizzy Miles subiu ao palco com Diogo Piçarra, SleepyThePrince, Agir e Nenny.

Bluay, iolanda, Bandidos do Cante e Buba Espinho juntaram-se numa atuação de homenagem a José Cid.