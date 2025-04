Teatro São João mostra o que se passa no reino da Dinamarca

Este "Hamlet", para o qual conta com o elenco residente do São João – com os atores Joana Carvalho, Lisa Reis, Patrícia Queirós, Paulo Freixinho, Pedro Almendra e Pedro Frias é uma peça sobre um “campo de batalha”

O drama familiar do príncipe da Dinamarca sobe ao palco do Teatro Nacional de São João , no Porto , a partir desta quinta-feira. Este "Hamlet" com encenação de Nuno Cardoso faz o público olhar para o que o encenador diz ser “uma época charneira”.

Esta que é a peça mais longa escrita por Shakespeare, conta também com os atores Alberto Magassela, João Cravo Cardoso, Jorge Mota, Mário Santos e Sandro Feliciano. Nuno Cardoso aponta que é uma peça que nos leva a perguntar “de uma forma mais aguda, o que é que somos? O que é que não somos?”

“O medo do desconhecido, seja ele a morte, ou seja, qualquer desconhecido é nos mais premente. A revolta e a incapacidade de reagirmos a algo que sentimos que é injusto ou a maneira de reagir mal e extremada também é muito presente”, diz Cardoso neste olhar para o presente.

“Às vezes acho que vivemos numa época tão bombardeada por notícias que em si também são teatro que, às vezes, perdemos a noção de que isto sempre foi assim. Se assim não fosse há séculos atrás, o Shakespeare, não o teria escrito de uma forma tão pungente e tão precisa”, indica o encenador.

Esta encruzilhada em que as personagens se encontram pode ser visto até dia 27 de abril no São João, no Porto; depois fará uma digressão nacional com paragens no Cineteatro António Pinheiro, em Tavira, a 17 de maio, no Centro Cultural de Paredes a 24 de maio, no Teatro Aveirense a 30 e 31 de maio, e no Teatro das Figuras, em Faro, a 7 de junho.