Quase 10 centímetros. Mulher bate recorde de maior língua do mundo

A norte-americana Chanel Tapper, de 34 anos, bateu o recorde do Guiness de mulher com a Maior Língua do Mundo. Desde 2010 que a californiana é recordista com o seu órgão que, atualmente, mede 9,75 centímetros.

Entre as diversas habilidades, Tapper consegue jogar Jenga com a língua, virar copos, tocar com a língua na ponta do nariz e debaixo do queixo e levantar uma colher, enrolando a sua língua à volta dela.

“Eu gosto de coisas divertidas e parvas como esta. É isso que torna a minha língua divertida, quando consigo fazer coisas fora da caixa com ela”, conta Channel Tapper em entrevista ao site do Guiness.

Além disso, a recordista confessa gostar também de mostrar a língua às outras pessoas e ver a sua reação.

“Honestamente, a melhor reação que alguém que vê a minha língua poderia ter é gritar”, refere Tapper.

"As pessoas berram ou gritam por estarem chocadas, ou às vezes horrorizadas, e essa é a minha [reação] favorita por ser divertido e ser uma reação dramática”, admite.

Em 2024, Chanel Tapper e outros recordistas do Guiness foram convidados a participar de uma campanha para uma marca de roupa.

“A parte que mais gosto em ser recordista é viajar e conhecer outros recordistas. É divertido, e, como é lógico, tenho a oportunidade de ver outras partes do mundo que nunca vi antes”, revela a mulher com a língua mais comprida do mundo.