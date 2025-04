"Fogo do Vento" de Marta Mateus vence prémio Melhor Primeiro Filme Internacional em Itália

O filme "Fogo do Vento", de Marta Mateus, conquistou este sábado o prémio de Melhor Primeiro Filme Internacional, no Festival de Busto Arsizio, em Itália, anunciou o júri do certame, que destacou a "linguagem pessoal" da realizadora portuguesa.

"Fogo do Vento", o único filme português em competição no festival italiano, "é uma fábula que percorre passado, presente e futuro, capaz de narrar, com uma linguagem pessoal, o crepúsculo do mundo rural e proletário", justificou o júri, no anúncio do prémio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O filme teve estreia mundial no ano passado, no Festival de Locarno, tendo depois sido selecionado para festivais como os de Nova Iorque, Londres BFI, Tóquio, Viennale, na capital austríaca, e Valdivia, no Chile.

Entre outros prémios, "Fogo do Vento" obteve o Prémio Especial do Júri no Avant-Garde Film Festival de Atenas, o Prémio Especial do Júri Fipresci (federação internacional de críticos de cinema) no Festival de Gijón, em Espanha, e o Prémio de Melhor Realização no Festival Caminhos do Cinema Português, em Coimbra.