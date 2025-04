Paul Schrader, guionista de "Taxi Driver", acusado de agressão sexual por ex-assistente com 26 anos

Paul Schrader, o guionista do filme "Taxi Driver" e realizador de "American Gigolo", foi acusado de agredir sexualmente a sua ex-assistente pessoal, com 26 anos de idade, e de a despedir depois desta se recusar a ter relações sexuais com ele. Segundo a Associated Press, Schrader, de 78 anos, decidiu não assinar um acordo entre as partes que manteria as alegações confidenciais, levando a jovem a recorrer ao tribunal para exigir a assinatura e cumprimento do acordo.

A mulher, identificada como "Jane Doe" por motivos de proteção de privacidade, acusa Paul Schrader de a encurralar no quarto de hotel do realizador, agarrar os braços e beijá-la contra a sua vontade em 2024, durante a promoção do mais recente filme de Schrader, "Oh, Canada", no Festival de Cinema de Cannes, na França.

Dois dias depois, segundo as alegações no processo, Schrader terá ligado à assistente repetidamente, enviando mensagens de tom zangado em que alegava estar a "morrer" e não conseguir fazer as malas. Quando a assistente chegou ao quarto de Paul Schrader, este tinha vestido apenas um robe, aberto, com os genitais expostos.