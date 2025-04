Danielle Mencarelli. História de redenção deu uma série na Netflix

Mas Danielle Mencarelli vai deixando ao longo da conversa ideias que transmitem a sua humildade. “ Sou um homem que não fica tanto no que aconteceu ou está a acontecer, mas sim no que vai acontecer ”, diz-nos este escritor que acabou a trabalhar num hospital pediátrico e para quem o confronto com a fragilidade da vida o levou a mudar o rumo da sua.

Na obra, o autor conta a sua realidade, mas também aborda a de outros hospitalizados. Dando testemunho de outros sofrimentos, descentra-se da sua própria vida, compreendendo como não está sozinho e que a salvação surge a partir do outro.

Numa época de individualismo exacerbado, este italiano que vive com os pés no presente remete-se a um segundo plano. “Escrever apenas sobre mim iria aborrecer-me muito. Eu não acredito que seja mais importante do que tudo o que está a acontecer agora, fora desta livraria onde me está a entrevistar”, aponta.

“A realidade é muito maior do que o indivíduo e, por isso, adoro a ideia de me colocar à disposição da realidade”

Perguntamos-lhe se é uma missão. Não o vê assim, mas nesta breve passagem por Portugal, a convite da Paulinas Editora e do Instituto Italiano de Cultura, dividiu o seu tempo, entre palestras sobre o livro e sessões de autógrafos e encontros com jovens para falar da sua vida.

Danielle Mencarelli tem, entretanto, um novo livro, mas que ainda não saiu em Portugal onde fala sobre autismo. O autor continua assim num registo autobiográfico, já que escreve a partir da sua experiência pessoal, com o filho.

Mas Mencarelli, mais do que um prosador, diz-se um poeta. Foi essa a sua primeira forma de escrita. “A poesia foi a primeira e é a única forma”, afirma.

“Continua a ser a minha forma de traduzir em palavras a realidade em que vivo, no sentido em que quando vejo algo que me impressiona, o que acontece é basicamente compactar, resumir tudo em pouquíssimas palavras”.

Questionamos se isso não será mais difícil e exigente. Mencarelli remata admitindo que sim, mas acrescenta que “é mais emocionante, porque, como dizia Charles Bukowski, a poesia diz muito em pouco e a ficção muitas vezes diz pouco em muito”.