X aplica novas restrições a contas de paródia

A partir de quinta-feira, 10 de abril, as regras do X (antigo Twitter) sobre contas de paródia e falsas vão tornar-se mais restritas.

Segundo uma publicação da empresa na rede social, “todas as contas de paródia, comentário e de fãs (PCF) deverão incluir, no começo do nome de cada conta, palavras-chave compatíveis com a designação e devem evitar usar imagens de perfil iguais às da pessoa que estão a representar”. O X refere que estas medidas procuram ajudar os utilizadores a distinguir as contas originais das contas PCF e a sua “natureza não afiliada”.

Face às medidas implementadas, a reação do público tem-se mostrado positiva, principalmente referente às contas que se fazem passar por Elon Musk, o atual dono do X.

“Esperamos que isto inclua todas as centenas de variações fake de contas a passarem-se por Elon Musk”, escreveu um utilizador em resposta à publicação. “Já não era sem tempo, porque eu tenho quase uma vez por semana alguma conta a contactar-me a fazer-se passar por Elon Musk”, escreve outro.

Segundo a estação britânica BBC, as postagens feitas por contas falsas publicam desde memes e piadas, até à promoção de criptomoedas e sorteios de carros, inclusive da Tesla.

Desde que Elon Musk decidiu que o símbolo azul de conta verificada deixaria de ser atribuído pela plataforma, mas comprado pelo utilizador, que as contas de paródia têm causado estragos no antigo Twitter. Em 2022, uma conta com o mesmo símbolo, mas que parodiava a gigante farmacêutica Eli Lilly & Co. escreveu numa publicação a dizer que “a partir de agora, a insulina é grátis”. Como resultado, as ações da empresa caíram a pique e a empresa teve de publicar um esclarecimento oficial.

Em janeiro, o X já havia lançado um novo símbolo de verificação próprio para contas que se identificassem como paródia para fins de entretenimento. No entanto, esta e outras medidas têm sido contestadas quanto à sua eficácia.