Expo de Osaka: “uma oportunidade” para fomentar ligação comercial à Ásia

Agricultura, indústria, tecnologia, energia e ciência são as áreas em que as empresas japonesas apostam na economia portuguesa. “Neste momento existe em Portugal um stock de investimento direto japonês de 600 milhões de euros”, referiu o presidente da AICEP, que espera que venha a crescer “assim haja um bom conhecimento de Portugal no Japão”.

Ainda em junho, de 18 a 20, será levada às cidades de Nagoya, Tóquio e Osaka uma “missão de startups”, com empresas emergentes para contato com o mercado nipónico. Os participantes terão acesso a um programa personalizado, com o apoio de um consultor japonês dedicado, reuniões selecionadas com potenciais clientes e parceiros”, diz a AICEP.

Durante a conferência, o responsável da AICEP indicou que nos últimos 10 anos verificou-se um aumento do investimento japonês em Portugal. “Cresceu 10% ao ano”, confirmou Ricardo Arroja. “O objetivo é deixar de estar no 31.º lugar e entrar no Top 10”, ambiciona o responsável, que também espera que isso se traduza nas exportações.

Segundo o presidente do AICEP, Portugal tem “uma economia que procura projetar-se com base em princípios de bonomia, amizade, abertura” e que procura “aproveitar também, de forma inteligente, as tendências mundiais”.

Questionado pela Renascença sobre as mudanças no comércio internacional devido ao aumento das tarifas decretado pela administração de Donald Trump, Ricardo Arroja lembra que o nosso país tem “uma pequena economia muito aberta ao exterior”.

A Expo de Osaka, no Japão, que abre dia 13 de abril ao público, é um “mar de oportunidades” do ponto de vista económico para Portugal. A indicação é avançada pelo presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Um pavilhão com uma “Tasca”

Portugal foi um dos cinco países europeus cujo pavilhão estava pronto, no domingo, para o dia da pré-inauguração da Expo Osaka, disse na apresentação a comissária Joana Gomes Cardoso, numa ligação remota a partir do Japão.

“Tivemos pela primeira vez visitantes. Houve 45 mil convidados na Expo e tivemos duas mil pessoas em quatro horas”. As contas são da comissária que fala do “impacto estético do pavilhão” que surpreendeu os visitantes.

“Estamos otimistas e confiantes”, diz Joana Gomes Cardoso quanto à abertura a 13 de abril. Já o diretor do pavilhão português, Bernardo Amaral, explica que fizeram um inquérito os visitantes do dia zero e estes mostraram-se agradados com a arquitetura do pavilhão projetado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma e os conteúdos.

Nesta Expo estão presentes 166 países e Portugal apresenta-se com um pavilhão que estima receber 1,2 milhões de visitantes. São mais de mil metros quadrados de área, num lote “situado perto do Pavilhão do Japão”, indicou Ricardo Arroja.

Segundo o presidente da AICEP, o edifício é composto por “10 mil cordas suspensas” fazendo uma ligação direta ao tema dos oceanos. No interior uma exposição sobre a ligação entre Portugal e Japão, e na zona exterior haverá espaço para a atuação de músicos.

Além de uma loja com produtos de promoção da presença portuguesa, o pavilhão vai ter também um restaurante que se chamará "Tasca" e que terá um chefe português em permanência, cujo nome é ainda mantido no segredo dos deuses.

Mas este restaurante será também uma plataforma de diálogo gastronómico por onde passarão ao longo do evento vários outros chefes de cozinha portugueses. O primeiro será Diogo Lemos, de Viseu, que estará em abril, no Japão, confirmou o presidente do Turismo de Portugal.

Carlos Abade referiu ainda que no pavilhão será diariamente servido o “Chá das 5”. “Iremos recuperar a ideia do Chá das 5 e todos os visitantes são convidados às 17h00 para tomar um chá português (da Gorreana, dos Açores). Isso reflete o equilibro entre a inovação e tradição”, apontou o responsável do Turismo.