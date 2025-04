"Fazemos milagres". Projeto "Porta Solidária" entrega mais de 400 refeições a quem mais precisa

Todos os dias, o projeto "Porta Solidária", na Igreja do Marquês, no Porto, entrega mais de 400 refeições a utentes com carências económicas. Nos últimos anos, com a vaga de imigração para Portugal, "mais de metade dos apoiados são provenientes do Magreb, América Latina, Índia e Paquistão ", diz a responsável do projeto.

O pico de pedidos de ajuda foi atingido, no entanto, durante a pandemia, quando eram servidas 650 refeições diárias.

À Renascença, Maria da Conceição Cardoso admite que "os utentes portugueses questionam o lugar dos imigrantes" mas a resposta "é simples".

"Nós não definimos as políticas de imigração do país, apenas servimos as pessoas que têm fome e a fome dos migrantes dói no mesmo sítio que a nossa", diz.

Responsável pelas operações desta iniciativa da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Maria da Conceição explica que todo o trabalho é levado a cabo por "voluntários regulares que assumem um turno com vários dias por semana", sendo ainda establecidos "protocolos com instituições universitárias, organizações juvenis e empresas".

Há, no entanto, "alturas mais críticas", em períodos de festas, de exames, ou no pico da gripe, onde faltam mãos para ajudar a cumprir a missão de entregar comida a quem mais precisa.

Numa nota positiva, a voluntária regista que há cada vez mais " jovens que se estão a consciencializar que têm uma missão no mundo e que podem contribuir para um mundo melhor".

"Antigamemente, pensava-se que o voluntariado era uma coisa para senhoras que não tinham mais nada que fazer", lembra.