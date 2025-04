Filme de Minecraft usa tecnologia áudio portuguesa

A longa-metragem "Um filme Minecraft", de Jared Hess, atualmente nos cinemas, contou com uma tecnologia áudio portuguesa, que permite criar "sons tridimensionais complexos e realistas", revelou a empresa Sound Particles.

Sediada em Leiria, a Sound Particles é uma empresa portuguesa criada em 2016, que desenvolveu um "software" de som 3D inovador, utilizado em particular nos Estados Unidos, em cinema, televisão, música e videojogos.

Produções como "Oppenheimer" (2023), "Duna" (2021), "Frozen II" (2019), "Stranger Things", "House of the Dragon" e "Guerra dos Tronos" já utilizaram aquela tecnologia de som portuguesa.

Em comunicado, a Sound Particles revela que também "O filme Minecraft", protagonizado por Jack Black e Jason Momoa, inspirado num popular videojogo, utiliza o "software" "que aplica conceitos de computação gráfica ao áudio" e permite "criar sons tridimensionais complexos e realistas".

Atualmente, a empresa portuguesa vende vários produtos de tecnologia áudio e soma mais de trinta trabalhadores, mas começou por ser um projeto de Nuno Fonseca, com formação em engenharia e composição musical, docente no Instituto Politécnico de Leiria.

A empresa já esteve nomeada para os prémios da Cinema Audio Society (Associação de misturadores de som de Hollywood) e foi finalista para os prémios científicos da Academia de Cinema dos Estados Unidos em 2018.

"Um filme Minecraft" foi o mais visto no fim de semana de estreia nos cinemas portugueses, entre 03 e 06 de abril, somando 104.164 espectadores, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual.