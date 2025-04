Meghan Markle revela condição médica "assustadora" após dar à luz

Meghan Markle, duquesa de Sussex e esposa do príncipe Harry, revela ter sido diagnosticada com pré-eclâmpsia pós-parto, uma condição médica descrita pela própria como rara e assutadora, depois do nascimento de um dos filhos.

No primeiro episódio do podcast "Confessions of a Female Founder", a duquesa de Sussex referiu que a condição médica, com qual teve de lidar sem que o mundo soubesse, era "muito assustadora".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O que é a pré-eclâmpsia?

De acordo com o site do Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS), a pré-eclâmpsia é uma condição de saúde que afeta algumas mulheres grávidas, normalmente durante a segunda metade da gravidez ou logo após o parto.

Pressão arterial elevada e a existência de proteína na urina são algumas das primeiras manifestações da pré-eclâmpsia.

Nalguns casos, os sintomas podem incluir fortes dores de cabeça, problemas de visão, dor abaixo das costelas e vómito, explica o NHS.

"É muito raro. E é muito assustador", descreveu Meghan Markle, mãe de dois filhos.

A duquesa não mencionou se a complicação se deu após o nascimento do filho de 5 anos, Archie, ou da filha Lilibet, de 3 anos.

"Ainda está a tentar lidar com todas estas coisas e o mundo não sabe o que está a acontecer", referiu a antiga atriz. "Ainda está a tentar mostrar-se, principalmente para as crianças. Mas estas coisas são sustos muito grandes", sublinhou.

A primeira convidada do podcast de Meghan foi Whitney Wolfe Herd, diretora executiva da plataforma de encontros online Bumble. Herd contou, no podcast, ter sofrido da mesma condição de saúde, a qual descreveu como sendo de "vida ou morte".

O NHS refere que muitos casos de pré-eclâmpsia são ligeiros, mas podem levar a sérias complicações de saúde para a mãe e para criança se não forem acompanhados e tratados.