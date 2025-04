Mosteiros Românicos de Ponte da Barca acolhem encenações teatrais de Páscoa

Ponte da Barca prepara-se para oferecer “uma experiência única” que combina tradição, fé e cultura, num trio de encenações que será enriquecido com música ao vivo, figurinos detalhados e iluminação especial.

Cerca de 300 pessoas vão subir “a palco”, entre 12 e 19 de abril, num teatro religioso que “ligará a história dos três Mosteiros Românicos à Semana Santa, levando os espetadores a cenários de profunda riqueza histórica e natural”, indica a autarquia, em comunicado.

Todas as peças serão interpretadas “por atores e figurantes locais, provenientes das diversas freguesias do município, criando uma atmosfera imersiva que transportará os espectadores para os momentos mais marcantes da história cristã”, acrescenta a nota.

O programa arranca no dia 12 de abril, às 21h30, no Mosteiro de Vila Nova de Muía, com a encenação de “O Sermão da Montanha”, que abarcará desde o nascimento de Cristo em Belém até à Sua chegada a Jerusalém.

No dia 17 de abril, às 21h30, terá lugar a encenação de “A Dolorosa Paixão de Jesus Cristo” que será realizada nos arredores do Mosteiro da Freguesia de Bravães, tendo por tema as últimas vinte e quatro horas de Cristo na terra.

Por fim, no dia 19 de abril, às 22h30, será encenada “A Ressurreição de Jesus Cristo” no Mosteiro Românico de São Martinho de Crasto.

A Câmara Municipal de Ponte da Barca nota que os três locais escolhidos para estas representações “são verdadeiros testemunhos do legado do românico em Portugal, destacando-se não apenas pelo seu valor arquitetónico e religioso, mas também pela envolvência paisagística única que os rodeia”.

Entre monumentos nacionais, “como em Bravães e em São Martinho de Crasto, e espaços de inegável beleza, cada encenação ganha uma dimensão especial, enriquecida pela aura intemporal destes mosteiros”, acrescenta.

A iniciativa, organizada pela Associação Os Canários de Bravães, com o apoio do Município de Ponte da Barca, tem encenação de Jaime Ferreri.