Realizador Werner Herzog recebe prémio de carreira no Festival de Veneza

O realizador alemão Werner Herzog, "um cineasta físico e um caminhante incansável", vai receber o Leão de Ouro de carreira do Festival de Cinema de Veneza, previsto para agosto em Itália, anunciou esta terça-feira a organização.

"Narrador brilhante de histórias invulgares, Herzog é também o último herdeiro da grande tradição do romantismo alemão, um humanista visionário e um explorador incansável, em perpétua deambulação, à procura (nas suas próprias palavras) "de um lugar decente para a Humanidade, uma paisagem para a alma"", escreveu o diretor do festival de Veneza, Alberto Barbera, no elogio a Werner Herzog.

Ator, produtor, encenador e escritor, realizador de "Fitzcarraldo" (1982), "Aguirre, o Aventureiro" (1972), "Nosferatu, o Vampiro" (1979) e "Grizzly Man" (2005), Werner Herzog receberá o prémio de carreira na 82.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, previsto de 27 de agosto a 06 de setembro.

No mesmo comunicado, Herzog agradeceu o prémio e lembrou que, aos 82 anos, ainda não está na reforma. Terminou há algumas semanas, em África, o documentário "Ghost Elephants", está atualmente na Irlanda a filmar a ficção "Bucking Fastard", a desenvolver um projeto de cinema de animação a partir de um livro seu, "O Crepúsculo do Mundo", e a dar voz a um filme de animação de Bong Joon Ho.

Além de "O Crepúsculo do Mundo", de Werner Herzog estão publicados em Portugal as obras "A conquista do inútil", "Caminhar no gelo" e "Cada um por si e Deus contra todos".