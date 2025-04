Como é que o Titanic se afundou? Simulação 3D sugere nova teoria

O modelo 3D acrescenta também uma nova visão da sala das caldeiras que confirma os testemunhos oculares de que os engenheiros estariam na divisão a trabalhar até ao fim para manter as luzes da embarcação acesas . São apresentados também novos detalhes, incluindo uma vigia provavelmente destruída pelo icebergue (com o qual o navio chocou), comprovando os testemunhos de que o gelo terá entrado nos camarotes de algumas pessoas durante a colisão.

Uma análise feita a um modelo digital e em tamanho real do Titanic levou a novas teorias sobre o naufrágio do navio. Uma simulação feita por computador sugere que buracos do tamanho de uma folha A4 levaram ao desastre do titã.

Segundo a BBC , para a concretização do modelo foram tiradas, com recurso a robôs, mais de 700 mil fotos em vários ângulos do navio afundado a 3800 metros de profundidade no Atlântico . Atualmente, a proa ainda se encontra de pé no fundo do mar, ao passo que a popa está completamente destruída após bater no fundo, a 600 metros.

Parks Stephenson, um especialista no caso Titanic, refere que o navio “é como a cena de um crime: tem de se ver quais são as evidências dentro do contexto. E ter uma visão abrangente do local do naufrágio é a chave para entender o que se passou aqui”.

Os estudiosos têm estado a investigar uma das salas das caldeiras, dado os passageiros sobreviventes afirmarem que as luzes estavam acesas quando o navio se afundou. Ao analisar a réplica digital, foi descoberto que algumas caldeiras são côncavas, o que sugere que ainda estariam a funcionar depois de estarem mergulhados em água. Além disso, uma válvula no convés da popa encontrava-se em posição aberta, dando a entender que a eletricidade continuaria a circular pelo navio.

“Eles mantiveram as luzes e a eletricidade a trabalhar até ao fim para dar tempo à tripulação de lançar os barcos salva-vidas de forma segura com alguma luz, em vez de ser no completo breu”, refere Stephenson em entrevista à BBC.

Quando usada uma simulação de computador para prever os danos causados pelo choque com o icebergue, os cientistas puderam ver que o embate de relance com o grande bloco de gelo gerou uma série de pequenos buracos em linha numa parte estreita do casco. Segundo a simulação, o dano foi espalhado ao longo de seis compartimentos.