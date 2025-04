Maior lua de Saturno pode suportar vida, mas apenas em forma microscópica

Um estudo baseado em modelos bioenergéticos estima que o oceano subterrâneo de Titã, com 480 quilómetros de profundidade, pode albergar formas de vida que consomem matéria orgânica.

A investigação, publicada no The Planetary Science Journal, concluiu que, embora Titã, a maior lua de Saturno, pudesse suportar vida simples e microscópica, provavelmente suportaria apenas alguns quilos de biomassa no total.

Uma equipa internacional de investigadores, coliderada por Antonin Affholder, do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade de Alberta, e Peter Higgins, do Departamento de Ciências da Terra e Planetárias da Universidade de Harvard, decidiu desenvolver um cenário realista de como seria a vida em Titã se existisse, onde é mais provável que ocorra e quanta dela pode estar presente.

"No nosso estudo, focámo-nos no que torna Titã única em comparação com outras luas geladas: o seu abundante conteúdo orgânico", destacou Affholder, investigador associado de pós-doutoramento, em comunicado citado na terça-feira pela agência Europa Press.

Frequentemente descrita como "semelhante à Terra à superfície, mas com um mundo oceânico no seu interior", Titã é alvo de futuras explorações através da missão Dragonfly da NASA. .

Embora tenha havido muita especulação sobre possíveis cenários que poderiam dar origem a organismos vivos em Titã com base na abundante química orgânica da lua, as estimativas anteriores sofreram com o que Affholder considera uma abordagem demasiado simplista.

"Há uma sensação de que, devido à abundância de matéria orgânica em Titã, não há escassez de fontes de alimento que possam sustentar a vida", referiu Affholder, sublinhando que nem todas estas moléculas orgânicas podem constituir fontes de alimento.

"O oceano é muito grande e a troca entre ele e a superfície, onde se encontram todos estes compostos orgânicos, é limitada. Por isso, defendemos uma abordagem mais diferenciada", apontou.

No centro da investigação está uma abordagem de "regresso ao básico" que tentou criar um cenário plausível para a vida em Titã, assumindo um dos processos metabólicos biológicos mais simples e notáveis: a fermentação.