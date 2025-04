O que ver no cinema? As grandes estreias desta quinta-feira

Já a versão portuguesa tem dobragem com as vozes de Diogo Infante, Mimicat e Ricardo Pereira.

Realizado pelo sul-coreano Seong-ho Jang, conta com as vozes de Kenneth Branagh, Uma Thurman, Forest Whitaker, Ben Kingsley e Pierce Brosnan na versão original.

Para a família, "O Rei dos Reis" é o grande filme infantil para a Páscoa . É uma longa-metragem animada que traz a visão única de Charles Dickens sobre as histórias do Antigo e Novo Testamento.

Sugerimos, ainda, uma produção europeia. "O Silêncio de Julie" é um drama independente que fala de uma jogadora estrela de uma academia de ténis de elite que, quando o treinador é suspenso, decide manter-se em silêncio.

É uma narrativa que aborda o movimento #MeToo dentro do contexto do desporto de alta competição e é uma obra mais subtil, em que, tal como o nome indica, o que tem mais peso são as palavras que ficam por dizer.

Nem todas as superfícies de cinema têm exibições dos mesmos filmes. Os horários e as sessões disponíveis ao longo da semana têm de ser consultados nas respetivas plataformas e bilheteiras.