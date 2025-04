"Sangue e Mármore" de David Bruno vai ser adaptado em série de seis episódios

A audio novela "Sangue e Mármore" de David Bruno vai ser adaptada em formato de série, confirma o artista ao podcast da Renascença "Watch Party".

No espaço de entrevista do podcast semanal de filmes e séries, que ficará disponível esta quinta-feira, o músico refere que "o contrato está assinado, já começou a repérage e os guiões estão aprovados" para a série, que vai contar com seis episódios.

Foi o artista de Vila Nova de Gaia a escrever os argumentos dos seis episódios que vão ser produzidos pela Anexo 82 e realizados por Francisco Lobo - que já colaborou nos videoclipes das canções "Mesa para dois no Carpa" e "Inatel".

"É uma equipa muito caseira, que já vem de há muitos anos. Montamos este projeto a ver no que é que dava e foi aprovado", conta, ao podcast da Renascença "Watch Party".