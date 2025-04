Porto a cores no Museu dos Clérigos

A cidade do Porto está em exposição no Museu dos Clérigos sob o olhar colorido da artista plástica Talita Barbosa. A artista luso-brasileira, apresenta 14 obras originais no Museu dos Clérigos a partir desta sexta-feira.

A artista apresenta uma coleção sobre a cidade do Porto, “numa verdadeira festa visual”, em que explora a arquitetura da cidade e os seus principais edifícios, usando a sua “linguagem visual intensa, vibrante e profundamente emocional”.

Na exposição “Porto a Cores, uma Cidade Vibrante” podemos encontrar telas com os edifícios da Câmara Municipal do Porto, a Torre dos Clérigos, a Sé do porto e o Mercado do Bolhão, entre muitas outras representações da cidade.

O estilo colorido da artista proporciona um olhar da Invicta como uma cidade cheia de vida, dinâmica e alegre, em que os edifícios cinzentos ganham vida com uma paleta cheia de cor e luz.

Talita Barbosa é uma artista que pinta em acrílico em tela, com um estilo muito colorido. A sua arte é inspirada na pop art e na banda desenhada. Manuel Luís Goucha e Rui Veloso são alguns nomes conhecidos que já compraram obras à artista.