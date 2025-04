Renascença assinala 88 anos

No dia em que a Renascença celebra o seu 88º. aniversário, a cara mais nova da nossa equipa recebeu uma missão: reunir oitenta e oito pessoas em apenas oito minutos. Com a ajuda de vários colaboradores do Grupo Renascença Multimédia, Inês Nogueira reuniu o maior número de colegas no exterior da rádio e a missão foi bem sucedida!

Este vídeo assinala o aniversário da Emissora Católica Portuguesa, criada a 10 de abril de 1937, por iniciativa de Manuel Lopes da Cruz. Desde cedo, a Renascença conquistou os ouvintes pela sua dinâmica, pela interação com o público e a presença nos momentos chave da história.

Atualmente, a Renascença é "tudo, das três às tantas", com uma grelha que nos traz "música para sentir e informação para decidir".