Segundo prémio do EuroDreams sai em Portugal

O segundo prémio do EuroDreams, sorteado esta quinta-feira, saiu em Portugal. O apostador vai receber dois mil euros por mês, durante cinco anos.

Ninguém acertou no primeiro prémio de 20 mil euros por mês, durante 30 anos.

A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 10 de abril de 2025, é composta pelos números 7 - 14 - 22 - 33 - 34 - 39 e pelo Número de Sonho 5.



Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.