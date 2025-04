ChatGPT vai poder memorizar conversas antigas

O ChatGPT recebeu uma melhoria na sua memória e vai passar a poder recordar conversas antigas, sem o utilizador ter de lhe pedir. A informação é avançada pela OpenAI, empresa por detrás da inteligência artificial (IA).

“Esta é uma funcionalidade surpreendente, na minha opinião, e conduz-nos a algo que nos deixa muito excitados: sistemas de inteligência artificial que têm conhecimento sobre a vida de cada um e se torna extremamente útil e personalizado”, refere o CEO da empresa OpenAI, numa publicação na rede social X.

Segundo a empesa, o ChatGPT vai poder passar a “fazer referência a todas as antigas conversas para oferecer respostas mais personalizadas, com base nas preferências e interesses, para se tornar ainda mais prestável para escrita, dar conselhos, aprender e mais”.

De acordo com o portal “The Verge”, esta é uma atualização da função de memória, introduzida no modelo no ano passado. Na altura, o LLM (Large Language Model) armazenava informação limitada, conforme o utilizador pedia para a IA memorizar ou esquecer detalhes. Com a nova atualização, o ChatGPT passa a adquirir um segundo método de armazenamento. A funcionalidade encontra-se atualmente disponível para os subscritores da versão Pro e Plus. Não se sabe ainda se estará disponível para quem usa a ferramenta de forma gratuita.

Esta funcionalidade é opcional e pode ser desativada nas definições.

No entanto, a atualização do ChatGPT não estará disponível na União Europeia, Reino Unido, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.