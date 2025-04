Fernando Daniel, Os Pêgas e Marco Rodrigues entre vencedores dos prémios IPMA dos EUA

Fernando Daniel, Os Pêgas, Marco Rodrigues e Marta Pereira da Costa estão entre os músicos distinguidos nos Prémios Internacionais de Música Portuguesa (IPMA, na sigla em inglês), que decorreram na madrugada de hoje na cidade norte-americana de Providence.

Na 13.ª edição dos IPMA, Portugal venceu nove das 12 categorias em competição, numa gala apresentada pela atriz Daniela Ruah e pelo apresentador televisivo Ricardo Farias, e que contou com a atuação de artistas como Fernando Daniel, João Pedro Pais, Augusto Canário, Cremilda Medina, Jorge Silva, The Manic Boys and Girls Club, e Tito Paris, segundo indicou à Lusa a organização do evento.

Na gala em que se homenagearam músicos de ascendência portuguesa, Fernando Daniel (Portugal) venceu na categoria "Videoclipe do Ano", Marta Pereira da Costa (Portugal) venceu na categoria "Instrumental" e Vargas Monteiro (Estados Unidos) na "World Music".

Os Pêgas (Portugal) arrecadaram prémios em duas categorias: "Tradicional" e "Escolha do Público", enquanto Marco Rodrigues (Portugal) foi distinguido na categoria "Fado".

No evento, que teve lugar no Providence Performing Arts Center, no estado norte-americano de Rhode Island, o galardão de "Rap/Hip-Hop/Dança" foi para os Supa Squad (Portugal), Silva Lining Band (Portugal) venceu na categoria "Rock" e Mackenzie Arromba (Canadá) na categoria "Pop".

O grupo 4 Mens (Portugal) arrecadou o prémio de "Música Popular" e a "Canção do Ano" foi atribuída a Milhanas, com a música "Algo Mais".

Luizinho (Estados Unidos) foi o vencedor da categoria "Novo talento", o que lhe valeu um prémio em dinheiro de 2.000 dólares (cerca de 1.760 euros).

Além das categorias em competição, os IPMA distinguiram ainda o músico português Augusto Canário como "Embaixador Cultural", uma "honra que celebra indivíduos que servem como embaixadores globais do património português, promovendo uma apreciação mais profunda pelas tradições e valores que definem a nossa comunidade", explicou à Lusa a organização.

No palco deste evento estiveram ainda nomes como os do comediante Mike Rita, da nadadora olímpica Jayla Pina e do apresentador do 'podcast' The Heart and Hustle of Portugal, Tony Gonçalves.

A organização do evento, que distingue anualmente artistas lusodescendentes, anunciou que começará a aceitar inscrições ao longo deste verão para a premiação do próximo ano.

Desde 2013, os IPMA têm vindo a reconhecer a música produzida por artistas de ascendência portuguesa de todo o mundo.

Cerca de 10% da população em Rhode Island tem origem portuguesa, sendo o português um dos idiomas mais falados nesse estado norte-americano.