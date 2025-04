"A Mensagem" de Fernando Pessoa já pode ser lida pelos 600 milhões que falam Hindi

É com um sotaque brasileiro que Manjulata Sharma nos atende o telefone nos arredores de Nova Deli. Esta indiana ganhou este adocicado do português no doutoramento que fez no Brasil. O que a levou até lá foi a sua paixão e estudo da Língua Portuguesa.

Foi essa mesma paixão que a fez abraçar o projeto de traduzir para Hindi o poeta Fernando Pessoa e o seu único livro publicado em vida: "A Mensagem". A encomenda foi lhe feita pela “A Brasileira”, o famoso café do Chiado, espaço frequentado por Pessoa.

A edição, da Valor do Tempo, conta com prefácio de Luiz Fagundes Duarte e apresenta também o enquadramento que “A Brasileira” teve na vida do poeta dos heterónimos. No trabalho esta tradutora encontrou vários desafios, desde logo do ponto de vista da História de Portugal.

“As figuras históricas têm um empenho muito significativo na História de Portugal, começando por D. Afonso Henriques ou o padre António Vieira”, dá como exemplos Manjulata Sharma.

Segundo esta tradutora que já tinha alguns conhecimentos, foi preciso, contudo, aprofundá-los. “Eu sabia qualquer coisa, mas tive que estudar para captar o significado exatamente e a contribuição que cada uma dessas figuras ocupara na construção de Portugal”, diz.