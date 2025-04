Editora Dom Quixote lamenta morte de Mario Vargas LLosa

A Dom Quixote "lamenta profundamente" a morte de Mario Vargas Llosa, referindo tratar-se de um "autor de vários livros que permanecerão para sempre na história da literatura universal e, claro, na memória de todos nós, seus leitores".

Em comunicado, a editora que publicou grande parte da obra do escritor, refere que livros como "Conversa n’A Catedral", "A Guerra do Fim do Mundo" e "A Festa do Chibo" fazem parte "da nossa memória coletiva" que ajudaram a conhecer outros mundos que "sem eles, ficariam ainda mais distantes".

"Escritor universal, a partir da complexa realidade peruana, Vargas Llosa fez parte do chamado boom latino-americano junto com outros grandes escritores como o colombiano Gabriel García Márquez, o argentino Julio Cortázar e os mexicanos Carlos Fuentes e Juan Rulfo", recorda a nota.

A Dom Quixote indica que vai publicar, em setembro, uma nova edição do livro "As Travessuras da Menina Má", integrada nas comemorações dos 60 anos da editora.

O escritor e pensador Mario Vargas Llosa, galardoado como o Prémio Nobel da Literatura em 2010 e um dos rostos da explosão da literatura latino-americana, no século XX, morreu aos 89 anos este domingo.

De acordo com a família e a última vontade do escritor, "não haverá nenhuma cerimónia pública".