Francisco José Viegas. "Seria impossível falar da arte do romance sem Vargas Llosa"

Mário Vargas Llosa “era um dos grandes autores, uma das grandes referências da literatura contemporânea e, em Portugal, teve várias gerações de leitores”, recorda na Renascença Francisco José Viegas.

O responsável pela editora Quetzal, que publicou em Portugal a obra do escritor peruano, não tem dúvidas de que Vargas Llosa é um dos mais influentes autores “de uma geração de ouro que tem Gabriel Garcia Márquez, Júlio Cortázar e Juan Rulfo e que mudou o destino e a própria conceção da literatura como nós a víamos nos anos 70 e 80”.

“Seria impossível falar da arte do romance e da maneira como nós lemos o romance sem Vargas Llosa”, defende o antigo secretário de Estado da Cultura.

Mário Vargas Llosa morreu este domingo na cidade de Lima, no Peru, aos 89 anos. Escreveu obras como "Conversas n'a Catedral", "A Cidade e os Cães" ou "A Festa do Chibo". Além disso, foi cronista do jornal espanhol El Pais, professor e político, tendo sido candidato à presidência do Peru, onde “viveu uma realidade opressiva”.