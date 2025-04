Já é conhecido todo o cartaz do Vodafone Paredes de Coura

Já é conhecido o cartaz completo da edição de 2025 do festival Vodafone Paredes de Coura, que decorre de 13 a 16 de agosto. A divisão por dias foi anunciada esta segunda-feira pela organização.

A 13 de agosto, destacam-se as atuações dos Vampire Weekend, Capicua e Samuel Úria. A 14 de agosto, Lola Young sobe ao palco com “Messy” e outras canções, bem como os Portugal The Man e os Linda Martini. A 15 de agosto, estão confirmados King Krule e Dino D’Santiago. No último dia, marcam presença Franz Ferdinand e os Cassete Pirata.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os passes gerais estão já disponíveis nos locais habituais a 140 euros e o bilhete diário tem o custo de 60 euros.

Lista completa por dias



13 de agosto

Vampire Weekend

Zaho de Sagazan

MJ Lenderman

Nilúfer Yania

Joey Vallence & Brae

Don West

Cass McCombs

Being Dead

Badsista

Samuel Úria

Capicua

Unsafe Space Garden



14 de agosto

Lola Young

Portugal the Man

Perfume Genius

Soft Play

Terno Rei

La Lom

The Hellp

Fat Dog

Maruja

Linda Martini

Glockenwise

Bed Legs



15 de agosto

King Krule

Mk.Gee

Black Country, New Road

Geordie Greep

Bar Italia

Jersey

Ela Minus

Cassandra Jenkins

Lambrini Girls

LA Jungle

Dino D'Santiago

Memória de Peixe



16 de agosto

Franz Ferdinand

Air

Sharon Van Etten & the Attachment Theory

DIIV

Ana Frango Elétrico

Warmduscher

Hinds

Gurriers

Chastity Belt

Landrier & Adriaan

Xinobi

Cassete Pirata