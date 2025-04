Katy Perry foi ao espaço em nave espacial de Jeff Bezos

Pela primeira vez desde 1963, uma nave espacial entrou em órbita só com mulheres a bordo, esta segunda-feira. Entre a tripulação figuravam nomes bem conhecidos da cultura pop, como a cantora Katy Perry ou a apresentadora de televisão Gayle King.

Trata-se do 11.º voo da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, com passageiros - ou turistas espaciais. A namorada do dono da Amazon, a jornalista Lauren Sanchez, também faz parte da equipa que descolou esta segunda-feira à tarde.

Antes do voo, a cantora norte-americana Katy Perry assumiu que pretendia que esta viagem incentivasse a sua filha "e outras pessoas a alcançar as estrelas, literal e figurativamente".