Podcasts. "Extremamente Desagradável" continua a liderar e ganha distinção do Spotify

A Renascença mantém-se no topo do mercado de downloads de podcasts em Portugal. O "Extremamente Desagradável", de Joana Marques, continua em primeiro lugar do ranking de podcasts elaborado pela Marktest, com mais do dobro dos downloads do segundo lugar e mais do quádruplo de downloads do terceiro lugar.

Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Marktest, a Renascença tem dois podcasts no top 10 do ranking: para além do líder absoluto "Extremamente Desagradável", "Seja o Que Deus Quiser", de Daniel Leitão, segura o nono lugar que já recebia em fevereiro. Já o Grupo Renascença lidera dois dos três indicadores do ranking de podcasts nacionais - podcasts e marcas - figurando em segundo lugar no ranking de publishers.

O podcast da Renascença, emitido diariamente às 08h15 no programa “As Três da Manhã”, atingiu mais de 2,7 milhões de downloads em março. A média de ouvintes semanais em março foi de 318 mil.

Segundo o ranking de podcasts, divulgado esta segunda-feira pela Marktest, o "Extremamente Desagradável" (ED) tem mais do dobro dos downloads que o segundo classificado, "O Homem que Mordeu o Cão".

Em terceiro lugar no top dos downloads mensais surge o podcast "Contas Poupança", da SIC, que aumentou o número de ouvintes semanais e o número de downloads.

Ainda no top 10 do ranking de podcasts está "Seja o Que Deus Quiser", igualmente da Renascença, que segura o 9.º lugar já atingido em fevereiro, com mais de 251 mil downloads mensais. O podcast das tarde da RR, com Daniel Leitão, consegue mais ouvintes no mês passado e também aumenta o número de downloads por episódio, de pouco mais de 14 mil e 300 em fevereiro para 14 mil e 800 em março.

Para além de liderar o ranking de podcasts em Portugal, o Extremamente Desagradável também recebeu recentemente uma distinção do Spotify ao acumular mais de 50 milhões de "streams" naquela plataforma.