Utilizadores do WhatsApp queixam-se de botão de IA. É possível removê-lo?

Ao pressionar o botão, os utilizadores são encaminhados para uma conversa com o assistente virtual da empresa, capaz de responder a perguntas, gerar imagens e sugerir ideias.

No WhatsApp, o botão aparece no topo da lista de conversas, assumindo uma posição de destaque, algo que tem gerado desconforto entre muitos utilizadores.

A Meta, empresa-mãe do WhatsApp, introduziu, no início deste mês, uma nova funcionalidade nas suas aplicações de mensagens, incluindo o Messenger e o Instagram: u m botão de acesso rápido ao seu modelo de Inteligência Artificial generativa, chamado Meta AI .

No entanto, muitos utilizadores têm vindo a manifestar preocupação com a visibilidade e persistência do botão. Ao contrário de outras funcionalidades, este atalho não pode ser removido diretamente através das definições da aplicação.

De acordo com a “Hushed”, a única forma de ocultar o botão, por agora, é recorrer a soluções alternativas — como instalar uma versão anterior da aplicação ou usar ferramentas de terceiros para personalizar a interface. Todavia, estas abordagens podem acarretar riscos de segurança ou comprometer o funcionamento da aplicação.

A Meta ainda não anunciou planos para permitir a remoção do botão ou oferecer opções de personalização mais avançadas. Nas redes sociais, vários utilizadores têm apelado à empresa para repensar a integração da IA, pedindo maior controlo sobre a experiência de utilização da aplicação.

Segundo a revista “Wired”, a Meta considera que o acesso rápido ao seu assistente virtual “aumenta a produtividade” e “melhora a experiência de conversação”.