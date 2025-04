"Desperdício de dinheiro". Daniela Melchior critica viagem espacial de Katy Perry

Um dia depois, numa mensagem publicada no Instagram, Daniela Melchior escreveu que esta breve viagem ao espaço “é o oposto de empoderamento feminino” .

A missão NS-31 da Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezzos, completou na segunda-feira com êxito uma viagem ao espaço, transportando uma tripulação composta inteiramente por mulheres, até ao limite da atmosfera.

"Até é embaraçoso ver este desperdício de dinheiro, recursos e poluição só para colocar um grupo de mulheres no espaço e vendê-lo como o poder das mulheres", criticou a atriz portuguesa.

Daniela Melchior considera que o dinheiro gasto na viagem turística espacial, que durou poucos minutos, poderá ser investido em causas sociais.

“O dinheiro podia ter sido canalizado para qualquer outro grupo marginalizado ou causa… mães solteiras, saúde mental, crianças órfãs, educação pública, saúde feminina… tão louco e insensível”, lamentou a atriz portuguesa.

O preço de uma viagem espacial promovida pela empresa Blue Origin não foi divulgado pela empresa de Jeff Bezos, mas a imprensa internacional avança com valores a rondar os 1,25 milhões de dólares, e uma joia inicial de 150 mil euros.

A viagem espacial desta segunda-feira foi batizada como NS-31, por ser o 31.º lançamento da nave New Shepard. Ao todo, mais de 50 pessoas já foram ao espaço com a Blue Origin, empresa do multimilionário Jeff Bezos, desde 2021.



Quando regressou à Terra, a cantora Katy Perry ajoelhou-se e beijou o solo ao sair da nave espacial, assim como a jornalista Gayle King.

"Sinto-me muito ligada ao amor, esta experiência ensinou-me o quanto o amor está dentro de mim", disse Katy Perry, que levou uma margarida para bordo da aeronave porque são "flores comuns, que crescem em todas as condições".