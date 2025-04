Cinema. Os filmes para ver em sala no fim de semana de Páscoa

Michael B. Jordan faz o duplo papel dos irmãos gémeos e contracena com Hailee Steinfeld - que interpreta uma das criaturas da noite que ameaçam os protagonistas. É visto pela crítica especializada como um dos primeiros grandes blockbusters do ano, que mistura ação e terror, e poderá ser visto em ecrãs IMAX.

"Pecadores" é a grande estreia desta semana. O filme do realizador Ryan Coogler, responsável por "Black Panther", da Marvel, fala de dois irmãos gémeos que regressam à cidade onde nasceram, mas descobrem que os aguarda um mal ainda maior... A cidade está infestada por vampiros.

Para a família, estreia-se esta quinta-feira a animação "Nina e o Segredo do Ouriço". É uma produção francesa, feita num estilo muito particular.

A vida da pequena Nina de 10 anos, muda radicalmente quando o pai fica desempregado. Após semanas de greve, a fabrica onde ele trabalhava foi encerrada na sequência das malfeitorias do diretor. No entanto, corre o rumor de que uma grande riqueza está escondida algures no edifício.