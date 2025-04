"É uma maldição". Realizador de "Sozinho em Casa" lamenta participação especial de Trump

O realizador de "Sozinho em Casa" e "Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque" lamenta a famosa participação especial de Donald Trump, no segundo filme.

Em entrevista ao "San Francisco Chronicle", o cineasta expressa arrependimento e deseja mesmo que o atual Presidente dos Estados Unidos nunca tivesse aparecido na sequela à popular longa-metragem, ainda hoje muitas vezes visionada durante a quadra natalícia.

Em "Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque", o protagonista, Kevin, entra num hotel de luxo e pede direções a Donald Trump que, em 1992, era o dono do Plaza Hotel, onde cenas do filme foram gravadas.

A participação especial foi uma exigência do atual Presidente dos EUA para aceitar as filmagens na localização - um pedido recorrente, muitas vezes rejeitado por produções em Hollywood. Chris Columbus admite que pensou em cortar a cena, mas optou por mante-la depois da reação do público ter sido muito positiva, durante um visionamento de teste.

"Tornou-se algo que eu desejo que não estivesse lá. Não sei o que se passa na cabeça deste tipo para dizer que eu implorei que ele participasse", conta o realizador.

O cineasta refere que, agora, já não tem capacidade para exigir que a cena seja removida do filme e brinca que, se isso acontecesse, "provavelmente considerariam que já não podia viver nos EUA".