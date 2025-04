"Que título é este?". Vocalista dos "Garbage" critica notícias idadistas

A vocalista dos "Garbage" criticou o título do jornal "Daily Mail" que manifesta surpresa com o aspeto da banda punk. Shirley Manson questiona "que título é este?".

A artista, de 58 anos, diz que é normal que não tenha a mesma aparência que tinha quando tinha cerca de 20 anos e diz mesmo que "seria muito perturbador" se assim fosse.

"Esta linguagem é usada para colocar uma mulher como eu no seu lugar. Por isso, rejeito", refere, numa publicação no Instagram, lamentando a notícia que foi mesmo escrita por uma mulher.

A vocalista promete "continuar a envelhecer e a ganhar rugas", mas também vai sentir-se "bonita de pijama e sem maquilhagem".

"E, não importa o meu aspeto, vou sempre rockar mais do que a maioria", conclui Shirley Manson.

Os "Garbage" vão editar um novo álbum a 30 de maio. Com o nome "Let All That We Imagine Be the Light", conta com o primeiro single "There's No Future in Optimism".