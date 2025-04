Morreu Nuno Guerreiro, vocalista da banda Ala dos Namorados

A notícia é avançada pela autarquia de Loulé, de onde era natural, nas redes sociais. O cantor foi internado esta quarta-feira de urgência, desconhecendo-se, para já, as causas da morte.

O cantor deu os seus últimos concertos no Cineteatro Louletano, nos dias 30 e 31 de março, num concerto com a Banda da Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva de Loulé, que também confirmou a morte nas redes sociais. "Não queremos acreditar. Depois de momentos tão bons que passaste com a nossa filarmónica. Nunca te esqueceremos", declaram.

Nuno Guerreiro estudou canto lírico no Conservatório Nacional, onde também estudou como bailarino profissional. Colaborou como o grupo Diva, de Natália Casanova, antes de se juntar nos anos 90 a João Gil e Manuel Paulo na banda Ala dos Namorados.