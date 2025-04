Costa recorda Cravinho como "homem de grandes ideias" e focado nos "problemas concretos"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, recordou este sábado o ex-ministro do PS João Cravinho, que morreu na quarta-feira aos 88 anos, como um "homem de grandes ideias" e focado "nos problemas concretos" de Portugal.

Em declarações aos jornalistas, transmitidas pelas televisões, à chegada às cerimónias fúnebres de João Cravinho, no antigo Museu dos Coches, em Lisboa, António Costa frisou que o ex-ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território foi "um homem que soube antecipar muitas coisas".

"Encontrou novos esquemas de financiamento para conseguirmos completar esse último grande ciclo de obras públicas que o país tinha em curso, quando tínhamos simultaneamente de cumprir as restrições orçamentais para a adesão ao euro", disse.

O também ex-primeiro-ministro defendeu que João Cravinho esteve "sempre muito ligado ao seu tempo e a todas as circunstâncias", abordando o período em que foi eurodeputado, entre 1989 e 1994, para salientar que foi porventura dos membros do Parlamento Europeu "que maior ligação teve ao concreto dos problemas do país".

"Foi absolutamente decisivo para as políticas que a União Europeia (UE) desenvolveu para apoiar a indústria têxtil na transição dos anos 1990 para os anos 2000", disse.