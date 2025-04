Chocolate do Dubai leva a escassez de pistácio e subida de preços

As tendências do TikTok fizeram do "Chocolate do Dubai" viral e podem ser responsáveis por uma escassez de pistácio em todo o mundo, ao mesmo tempo que os preços dispararam no último ano.

O chocolate original, chamado de "Can’t Get Knafeh of It", é caracterizado pela sua massa de pistácio, um creme de pistácio com o chocolate branco e uma massa de milho, que tem o nome de massa de Kadaif - muito comum no Médio Oriente.

Surgiu pela primeira vez num vídeo nas redes sociais no final de 2023, que desde então tem dezenas de milhões de visualizações, e não faltam imitações a serem vendidas online.

Como resultado, avança o Financial Times, os preços do pistácio subiram dos 14,8€/kg para os 20 €/kg - quase 35% em cerca de um ano.