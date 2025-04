Festa da Flor vai colorir Famalicão

O centro de Vila Nova de Famalicão vai transformar-se num “verdadeiro jardim”, com a realização de mais uma Festa da Flor, de 9 a 11 de maio.

De acordo com a autarquia, a Batalha das Flores, a realizar no domingo, 11 de maio, e o concerto de Carolina Deslandes, na noite de 10 de maio, são dois dos grandes destaques do evento, que tem ainda exposições, oficinas, venda de flores, desfiles, música e gastronomia.

A Batalha das Flores, na tarde de domingo, leva para as ruas da cidade cerca de três dezenas de associações, que com os carros alegóricos, os trajes e adereços coloridos e muitas flores dão corpo a “um desfile cheio de cor, alegria e animação pelas principais ruas da cidade até à Praça D. Maria II”.

Durante os três dias do evento, o centro da cidade vai estar decorado com ornamentações florais feitas por cerca de quarenta coletividades culturais e empresas do ramo da floricultura do concelho.

Nas tasquinhas, que vão ocupar parte da Praça D. Maria II, haverá os tradicionais comes e bebes.

A programação cultural associada à Festa da Flor também inclui, na sexta-feira, a arte de “En Plein Air”, espetáculos de concertinas pelas ruas da cidade, o concerto de Helena Fernandes e do projeto ‘Chão de Estrelas’ com diversos artistas convidados e a participação instrumental da Banda Marcial de Arnoso Santa Maria e The Village Ensemble.

Para sábado está previsto o Desfile de Fanfarras pelas ruas da cidade, numa organização dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, o concerto de Joaquim Carneiro e convidados, e de Maria Silva, que antecede o espetáculo de Carolina Deslandes, às 22h30.

No domingo, depois da Batalha das Flores há concerto da Banda de Famalicão na Praceta Cupertino de Miranda.

Segundo a autarquia, ao longo dos três dias da Festa da Flor há animação pelas ruas, exposição das ornamentações florais, oficinas de cerâmica artística, de pintura, bordado, artes decorativas, de terrários, flores de papel e teatro infantil.