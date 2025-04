Mais de 2.500 músicos inscreveram-se para tocar no Rockin"1000 Leiria

Mais de 2.500 músicos, "do mundo inteiro", inscreveram-se para a segunda edição portuguesa do espetáculo Rockin"1000 -- A Maior Banda Rock do Mundo, que acontece em Leiria no dia 06 de setembro, anunciou esta quarta-feira a organização.

"Tivemos mais de 2.500 inscrições do mundo inteiro. Já estão 700 músicos escolhidos e, desses, 52% são portugueses", revelou o diretor executivo da promotora MOT - Memories of Tomorrow, na apresentação do evento.

No relvado do Estádio Municipal de Leiria, que recebe pelo segundo ano consecutivo o espetáculo, Tiago Castelo Branco explicou que a intenção é preencher a restantes 300 vagas que faltam com músicos portugueses:.

"Queremos dar palco à música portuguesa e ao talento português. Estamos em crer que nas próximas semanas vamos atingir os mil, com os 300 portugueses que estão a faltar".

Entre os inscritos, o participante mais novo tem cinco anos, enquanto o mais velho terá 74 anos, avançou. .

Uma das novidades da edição de 2025 do Rockin"1000 é a criação de uma quota facultativa a pagar pelos músicos que querem garantir a prioridade na seleção. A subscrição semestral custa 75 euros, a anual 95 euros.

Essa possibilidade é criticada por alguns músicos, mas Fabio Zaffagnini, fundador do projeto, garantiu, numa intervenção a partir de Itália, que "fazer parte do Rockin"1000 é gratuito".

"Qualquer pessoa pode participar, mas, a partir deste ano, lançamos um programa de "membership" para quem quiser apoiar o projeto e ajudar ao seu crescimento", justificou.

O organizador italiano explicou ainda que entre os mil participantes em 2025, "os que não são portugueses têm "membership" e, dos músicos portugueses que estão inscritos agora, 30% são "supporters" [com inscrição paga] e 70% vão ser membros gratuitos".

"A "membership" é a nossa maneira de suportar o projeto, mas a participação é gratuita. As pessoas que são membros do Rockin"1000 têm um benefício, porque é correto ter algum benefício. A maior parte dos músicos de Portugal que vão participar, vão participar gratuitamente", insistiu.

Até 13 de agosto vão ser definidos todos os mil músicos que vão preencher os naipes de voz, guitarra, piano, baixo e bateria.

Hoje, em Leiria foi anunciado o segundo convidado desta edição. Além de Tim, também Marisa Liz vai cantar no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa. .

"A Marisa Liz vai interpretar uma canção original de António Variações, escolhida de propósito para o momento que o mundo vive. Mal saberia António Variações que, tantos anos depois, o mundo estaria à beira de uma guerra nuclear. Ela vai cantar "Guerra nuclear", pela força e pela mensagem que vai transmitir", afirmou o diretor executivo.

Do alinhamento vão fazer parte 20 canções rock e pelo menos uma outra delas também em português, "À minha maneira".

"É uma música dos Xutos e Pontapés e ainda bem", exclamou o vocalista da banda, Tim, também presente na apresentação em Leiria. .

O músico assume que "a expectativa é grande":.

"Estar a tocar com mil músicos e para uma assistência de dezenas de milhar de pessoas é sempre muito empolgante. De certeza que vai ser um espetáculo magnífico".

Com lotação prevista de 22 mil espetadores, o Rockin"1000 tem neste momento "mais 30% de bilhetes vendidos do que tínhamos no ano, quando fizemos a abertura de vendas".

"Se no ano passado esgotámos cerca de uma semana antes do evento, estou convencido que lá para inícios de agosto conseguiremos ter o resultado que tivemos no passado em setembro", concluiu o responsável da MOT. .