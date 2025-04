Obras de ficção e ensaio vão ter bolsas anuais da Penguin Random House no valor de 15 mil euros

A Penguin Random House Portugal vai lançar duas bolsas literárias anuais, para obras de ficção narrativa e ensaio, no valor de 7.500 euros cada, com vista a promover a criação em língua portuguesa, anunciou esta quarta-feira o grupo editorial.

A propósito do Dia Mundial do Livro, que hoje se assinala, a editora anunciou este novo programa, que pretende "dar voz à ficção nacional, bem como, através de obras ensaísticas, incentivar a reflexão e o debate em torno de temas da atualidade, para procurar respostas a um mundo cada vez mais complexo".

"Esta iniciativa pretende criar condições para a escrita de dois projetos de mérito", esclarece o grupo, em comunicado, especificando que poderão beneficiar deste apoio "cidadãos portugueses, ou residentes em Portugal, que escrevam em língua portuguesa e que demonstrem voz e talento literário".

Cada bolseiro receberá a quantia de 7.500 euros, a serem atribuídos em duas parcelas, metade na assinatura do contrato de aceitação da bolsa e a outra metade no ato da entrega do manuscrito elaborado com a respetiva bolsa.

Clara Capitão, diretora editorial e codiretora geral da Penguin Random House Portugal, destaca o caráter "inédito" desta iniciativa, entre as editoras portuguesas, reconhecendo que, com a dimensão que tem, este grupo "deve dar o seu contributo" para que o panorama da criação literária "vá sendo progressivamente mais atrativo e condigno".

"Em vez de premiar obras já escritas, decidimos criar condições para que novas obras possam ser escritas. É uma iniciativa que advém do reconhecimento da necessidade de fomentar a criação literária nacional. E que resulta da escuta ativa dos escritores, que reiteradamente apontam a falta de incentivos e a precariedade das suas condições criativas", justificou a responsável editorial, citada no comunicado.

Segundo Clara Capitão, a missão destas bolsas é "afirmar o trabalho literário como elemento central de uma cultura pujante, e conceder um incentivo financeiro para que autores e futuros autores se dediquem aos livros que desejam escrever".

O programa arranca já em 2025, estando prevista a aceitação de candidaturas entre os dias 6 de maio e 30 de junho, para que o anúncio público dos bolseiros selecionados seja feito até 25 de setembro e a aceitação da obra decorra até ao final desse mês. A data estipulada para a entrega do manuscrito final é 30 de março de 2026.

Os candidatos devem ter idade superior a 18 anos, escrever em língua portuguesa e não podem ter nenhum livro publicado nas chancelas da Penguin.

Os interessados poderão inscrever-se "online", através do "site" www.penguinlivros.pt.