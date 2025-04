Produtor executivo de '60 Minutes' abandona cargo após processo de Trump

O produtor executivo do programa de investigação jornalística "60 Minutes", da CBS News, anunciou, esta terça-feira, que vai abandonar o cargo porque não tem mais controlo sobre o programa televisivo.

Num comunicado interno, que acabou por circular pelos principais meios de comunicação norte-americanos, Bill Owens admite que, "nos últimos meses, tornou-se claro" que não lhe seria permitido " continuar a dirigir o programa como sempre" ou "tomar decisões independentes" com "base no que é correto para o programa e para o público".

"Defendi este programa de todas as formas, ao longo do tempo e com tudo o que pude", assegura o jornalista, tomando agora a decisão de se afastar "para que o programa possa seguir em frente".

"O programa é muito importante para o país [EUA] e tem de continuar... mas não comigo como produtor executivo", terá escrito Bill Owens, numa decisão inicialmente avançada pelo jornal The New York Times.

O programa semanal, que atrai cerca de dez milhões de telespetadores todos os domingos para assistir a reportagens marcantes sobre a sociedade americana ou de zonas de guerra, é um dos mais visados pela ofensiva do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os meios de comunicação social.

O Presidente norte-americano Donald Trump processou a CBS News e a empresa-mãe, a Paramount Global, no final de outubro de 2024. Em causa, é dito no processo - avaliado em largas centenas de milhões de dólares - , uma entrevista a Kamala Harris, na altura vice-Presidente, que foi, segundo Trump, "mal editada" a mando da campanha eleitoral democrata.

Estas acusações foram firmemente refutadas pelo programa e pela estação CBS News, e alguns observadores consideram-nas infundadas.

Desde a chegada de Trump à Casa Branca, o programa continuou a transmitir críticas à administração Trump e o Presidente dos EUA apelou ao seu fim, enquanto Elon Musk desejou "longas penas de prisão" para as equipas do '60 Minutes'.

No entretanto, Trump tem atacado repetidamente a CBS, chegando mesmo a pedir que o órgão responsável pela atribuição de licenças de transmissão punisse a emissora. O litígio tem como pano de fundo o projeto de fusão entre a Paramount, empresa-mãe da CBS News, e a Skydance, que tem de ser aprovado pela Autoridade Reguladora das Telecomunicações (FCC, na sigla inglesa), presidida por Brendan Carr, aliado de Donald Trump.

Com Donald Trump a reclamar 20 mil milhões de dólares (cerca de 17,5 mil milhões de euros) de indemnização à rede, a possibilidade de uma mediação entre a Paramount e o republicano é frequentemente evocada.

No início de fevereiro, Bill Owens tinha assegurado às suas equipas que não pediria desculpas em tal eventualidade, como revelou o New York Times.

No final de 2024, a ABC News aceitou pagar 15 milhões de dólares para um fundo destinado a financiar "uma fundação e um museu" dedicados a Donald Trump, a fim de evitar um processo por difamação contra o republicano, uma concessão vista como uma vitória para o presidente americano.

Owens deverá permanecer no programa durante as próximas semanas enquanto a empresa procura um substituto. Estava na CBS há 37 anos, 24 deles dedicados ao programa que, em Portugal, conhecemos como "60 Minutos".