Washington Post faz parceria com a Open AI para levar os conteúdos para o Chat GPT

O jornal “The Washington Post” assinou uma parceria com a empresa que detém o Chat GPT. Segundo um comunicado emitido pela publicação e pela Open AI, aquela ferramenta de inteligência artificial passará a apresentar “resumos, citações e ligações para as reportagens originais do The Post em reposta a questões relevantes”.

Peter Elkins-Williams, diretor de Parcerias Globais do “The Washington Post”, refere que no jornal estão “empenhados em ir ao encontro da audiência onde ela está”. Já Varun Shetty, diretor de Parcerias com os Media da Open AI, recorda que “mais de 500 milhões de pessoas usam o Chat GPT todas as semanas para obter respostas a todo o tipo de perguntas”, pelo que a parceria ajuda a “garantir que os utilizadores obtêm informações atempadamente e de confiança quando precisam delas”.

A mesma parceria foi já realizada com outros 20 órgãos de comunicação social.

No caso do “The Washington Post”, o uso de inteligência artificial pela publicação não é uma novidade. Em novembro, foi instaurada uma função chamada “Ask The Post AI” que fazia resumos dos artigos publicados, bem como o “Climate Answers” para dar respostas a questões sobre o clima e o ambiente, além de resumos e áudios feitos por IA.

O Chat GPT é gratuito desde fevereiro de 2025, sem necessidade de se criar uma conta para poder utilizá-lo.

Ainda no mesmo mês, Jeff Bezzos, dono do “The Washington Post” anunciou mudanças no espaço de opinião do jornal. “Nós vamos passar a escrever diariamente a favor e em defesa de dois pilares: liberdades pessoais e mercados livres. Iremos, como é lógico, cobrir outros tópicos, mas pontos de vista contrários a estes pilares passarão a ser publicados por outros”, refere o dono do jornal e diretor executivo da Amazon.